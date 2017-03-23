После расстрела Д.Вороненкова в Киеве изъяли пистолет ТТ - А.Крищенко

"Изъят пистолет ТТ", - сказал А.Крищенко, отвечая на вопрос журналистов о том, из какого оружия стрелял киллер.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.