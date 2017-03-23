Після розстрілу Д.Вороненкова у Києві вилучили пістолет ТТ - А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці вилучили пістолет ТТ, з якого, ймовірно, стріляв кілер по екс-депутату російської держдуми Денису Вороненкову. Про це сьогодні сказав журналістам на місці події керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Вилучено пістолет ТТ”, — сказав А.Крищенко, відповідаючи на запитання журналістів про те, з якої зброї стріляв кілер.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.