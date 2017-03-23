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Після розстрілу Д.Вороненкова у Києві вилучили пістолет ТТ - А.Крищенко

Київ • УНН

 • 10534 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці вилучили пістолет ТТ, з якого, ймовірно, стріляв кілер по екс-депутату російської держдуми Денису Вороненкову. Про це сьогодні сказав журналістам на місці події керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

“Вилучено пістолет ТТ”, — сказав А.Крищенко, відповідаючи на запитання журналістів про те, з якої зброї стріляв кілер.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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