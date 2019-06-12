После решения суда по национализации из ПриватБанка ушло 303 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На протяжении нескольких недель после того, как Окружной административный суд Киева вынес решение о незаконности национальзации ПриватБанка, оттоки депозитов из банка превысили 300 миллионов долларов США. Об этом заявила заместитель главы правления ПриватБанка Анна Самарина, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Так, Нацбанк обжаловал решение суда, стремясь отменить решение, которое вызвало опасения касательно дальнейших отношений правительства с инвесторами и международными донорами, такими как МВФ.
Вкладчики же в ответ на решение Окружного административного суда начали "немного нервничать", сказала Самарина.
По её словам, в течение нескольких недель после вынесения постановления, банк пережил отток депозитов в размере 8 миллиардов гривен (303 миллиона долларов) по ряду валют.
"На сегодняшний день нам удалось восстановить часть этого, но мы не вернулись к предыдущим уровням", - добавила она.
ПриватБанк вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что, по словам Самариной, привело к увеличению судебных издержек.
"До 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки", - сказала она Reuters в кулуарах украинской инвестиционной конференции.
Как сообщал УНН, Окружной админсуд признал незаконной национализацию ПриватБанка 18 апреля. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.
28 мая ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка. Ранее решение обжаловал НБУ.