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Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку пішло 303 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Протягом декількох тижнів після того, як Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення про незаконність національзації ПриватБанку, відтоки депозитів з банку перевищили 300 мільйонів доларів США. Про це заявила заступник голови правління ПриватБанку Ганна Самаріна, передає УНН з посиланням на Reuters.

Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку пішло 303 млн доларів

Так, Нацбанк оскаржив рішення суду, прагнучи скасувати рішення, яке викликало побоювання щодо подальших відносин уряду з інвесторами та міжнародними донорами, такими як МВФ.

Вкладники ж у відповідь на рішення Окружного адміністративного суду почали "трохи нервувати", сказала Самаріна.

За її словами, протягом декількох тижнів після винесення постанови, банк пережив відтік депозитів у 8 мільярдів гривень (303 мільйони доларів) за низкою валют.

"На сьогоднішній день нам вдалося відновити частину цього, але ми не повернулися до попередніх рівнів", - додала вона.

ПриватБанк залучений у низку судових розглядів у Сполучених Штатах, Великій Британії, на Кіпрі і в Україні як позивача, так і відповідача, що, за словами Самаріної, призвело до збільшення судових витрат.

"До 10% операційних витрат банку тепер приходиться на судові витрати", - сказала вона Reuters в кулуарах української інвестиційної конференції.

Як повідомляв УНН, Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку 18 квітня. Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави - про перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

28 травня ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку. Раніше рішення оскаржив НБУ.

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