Після рішення суду щодо націоналізації з ПриватБанку пішло 303 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Протягом декількох тижнів після того, як Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення про незаконність національзації ПриватБанку, відтоки депозитів з банку перевищили 300 мільйонів доларів США. Про це заявила заступник голови правління ПриватБанку Ганна Самаріна, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, Нацбанк оскаржив рішення суду, прагнучи скасувати рішення, яке викликало побоювання щодо подальших відносин уряду з інвесторами та міжнародними донорами, такими як МВФ.
Вкладники ж у відповідь на рішення Окружного адміністративного суду почали "трохи нервувати", сказала Самаріна.
За її словами, протягом декількох тижнів після винесення постанови, банк пережив відтік депозитів у 8 мільярдів гривень (303 мільйони доларів) за низкою валют.
"На сьогоднішній день нам вдалося відновити частину цього, але ми не повернулися до попередніх рівнів", - додала вона.
ПриватБанк залучений у низку судових розглядів у Сполучених Штатах, Великій Британії, на Кіпрі і в Україні як позивача, так і відповідача, що, за словами Самаріної, призвело до збільшення судових витрат.
"До 10% операційних витрат банку тепер приходиться на судові витрати", - сказала вона Reuters в кулуарах української інвестиційної конференції.
Як повідомляв УНН, Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку 18 квітня. Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави - про перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.
28 травня ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку. Раніше рішення оскаржив НБУ.