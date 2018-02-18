После Революции Достоинства Украина больше не стоит на геополитическом перепутье - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. После Революции Достоинства Украина больше не стоит на геополитическом перепутье, а направляется в Европу. Об этом сегодня на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Благодаря подвигу Героев Небесной Сотни, благодаря Революции Достоинства мы имеем соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, мы имеем безвизовый режим с Европой. Это наш с вами европейской и евроатлантической выбор. Украина больше не стоит на перепутье, а объединенная в своем движении в Европу", - сказал Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко открыл в Киеве выставку памяти Героев Небесной Сотни.