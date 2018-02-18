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Після Революції Гідності Україна більше не стоїть на геополітичному роздоріжжі - Порошенко

Після Революції Гідності Україна більше не стоїть на геополітичному роздоріжжі - Порошенко

Київ • УНН

 • 10319 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Після Революції Гідності Україна більше не стоїть на геополітичному роздоріжжі, а прямує до Європи. Про це сьогодні на відкритті виставки пам’яті Героїв Небесної Сотні у Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Завдяки подвигу Героїв Небесної Сотні, завдяки Революції Гідності ми маємо угоду про Асоціацію з Євросоюзом, ми маємо безвізовий режим з Європою. Це наш з вами Європейський і Євроатлантичний вибір. Україна більше не стоїть на роздоріжжі, а об’єднана в своєму русі до Європи”, — сказав Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відкрив у Києві виставку пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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