Після Революції Гідності Україна більше не стоїть на геополітичному роздоріжжі - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Після Революції Гідності Україна більше не стоїть на геополітичному роздоріжжі, а прямує до Європи. Про це сьогодні на відкритті виставки пам’яті Героїв Небесної Сотні у Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Завдяки подвигу Героїв Небесної Сотні, завдяки Революції Гідності ми маємо угоду про Асоціацію з Євросоюзом, ми маємо безвізовий режим з Європою. Це наш з вами Європейський і Євроатлантичний вибір. Україна більше не стоїть на роздоріжжі, а об’єднана в своєму русі до Європи”, — сказав Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відкрив у Києві виставку пам’яті Героїв Небесної Сотні.