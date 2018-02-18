Після Революції Гідності Україна більше не стоїть на геополітичному роздоріжжі - Порошенко

“Завдяки подвигу Героїв Небесної Сотні, завдяки Революції Гідності ми маємо угоду про Асоціацію з Євросоюзом, ми маємо безвізовий режим з Європою. Це наш з вами Європейський і Євроатлантичний вибір. Україна більше не стоїть на роздоріжжі, а об’єднана в своєму русі до Європи”, — сказав Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відкрив у Києві виставку пам’яті Героїв Небесної Сотні.