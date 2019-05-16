После президентских выборов появились первые рейтинги партий

Как сообщили в "Рейтинге", из числа парламентских партий в новый состав прошли бы БПП "Солидарность", ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За Жизнь". Среди новых политических сил высокий шанс имеют новые и малоизвестные избирателям политические силы "Слуга народа" и "Сила и Честь", а также "Гражданская позиция". Такие парламентские партии, как Радикальная партия Олега Ляшко и Объединение "Самопомощь" на сегодня не имеют поддержки, чтобы преодолеть барьер в 5%.

Как добавили авторы исследования, лидером антирейтинга является БПП "Солидарность" - 43,9% в коем случае не готовы за нее проголосовать.

Напомним, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил о создании своей партии "Голос".

Справка: Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24-х областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3000 респондентов.