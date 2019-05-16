Після президентських виборів з'явилися перші рейтинги партій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Якби вибори до ВР пройшли найближчого тижня, то відбулося б суттєве оновлення. До нового складу пройшли б БПП "Солідарність", ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За Життя". Про це свідчать дані, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Як повідомили в "Рейтингу", з числа парламентських партій до нового складу пройшли б БПП "Солідарність", ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За Життя". Серед нових політичних сил високий шанс мають нові та маловідомі виборцям політичні сили "Слуга народу" та "Сила та Честь", а також "Громадянська позиція". Такі парламентські партії, як Радикальна партія Олега Ляшка та Об’єднання "Самопоміч" на сьогодні не мають підтримки, щоб подолати бар’єр у 5%.
Як додали автори дослідження, лідером антирейтингу є БПП "Солідарність" – 43,9% в жодному разі не готові за неї проголосувати.
Нагадаємо, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив про створення своєї партії "Голос".
Довідка: Наведені дані були отримані в ході соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях України та Києві. Всього було опитано 3000 респондентів.