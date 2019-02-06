После пожара в столице госпитализировали двухлетнего ребенка

По информации ГСЧС, пожар возник во вторник, 5 февраля во 10-этажном жилом доме по адресу проспект Маяковского 81. Пожарные обнаружили, что в шахте лифта горел мусор на площади 5 кв. м. При проведении разведки пожарные вывели на свежий воздух женщину с ребенком, которые на момент возгорания находились в соседней квартире.



Уже в 19:30 пожар был локализован, а в 19:43 ликвидирован.



По информации источников, медиков было вызвано около 20:00. Врачи доставили ребенка в токсикологическое отделение специализированной детской больницы "ОХМАТДЕТ".



Как сообщал УНН, за первый месяц 2019 на пожарах в Украине погибло 275 человек.