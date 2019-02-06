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Після пожежі в столиці госпіталізували дворічну дитину

Після пожежі в столиці госпіталізували дворічну дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Після пожежі, що сталась у Деснянському районі столиці, дворічну дитину госпіталізували з підозрою на отруєння продуктами горіння. Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.

За інформацією ДСНС, пожежа виникла у вівторок, 5 лютого у 10-поверховому житловому будинку, за адресою проспект Маяковського 81. Вогнеборці виявили, що у шахті ліфта горіло сміття на площі 5 кв. м. Під час проведення розвідки пожежники вивели на свіже повітря жінку з дитиною, котрі на момент загоряння перебували у сусідній квартирі.

Вже о 19:30 пожежа була локалізована, а о 19:43 ліквідована.

За інформацією джерел, медиків було викликано близько 20:00. Лікарі доставили дитину у токсикологічне відділення спеціалізованої дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".

Як повідомляв УНН, за перший місяць 2019 року на пожежах в Україні загинуло 275 людей.

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