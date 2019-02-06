Після пожежі в столиці госпіталізували дворічну дитину

За інформацією ДСНС, пожежа виникла у вівторок, 5 лютого у 10-поверховому житловому будинку, за адресою проспект Маяковського 81. Вогнеборці виявили, що у шахті ліфта горіло сміття на площі 5 кв. м. Під час проведення розвідки пожежники вивели на свіже повітря жінку з дитиною, котрі на момент загоряння перебували у сусідній квартирі.



Вже о 19:30 пожежа була локалізована, а о 19:43 ліквідована.



За інформацією джерел, медиків було викликано близько 20:00. Лікарі доставили дитину у токсикологічне відділення спеціалізованої дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".



Як повідомляв УНН, за перший місяць 2019 року на пожежах в Україні загинуло 275 людей.