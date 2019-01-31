З початку року на пожежах загинуло вже 275 людей

"Загалом, з початку року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 275 та 139 осіб відповідно. При цьому, із 3 957 пожеж, понад 2,7 тисячі випадків сталися саме у помешканнях громадян", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що лише минулої доби вогонь забрав життя одинадцятьох українців.

"Так, на Херсонщині, а саме в с. Завітне Каховського району, на пожежі у приватному житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Ще одне життя вогонь забрав під час пожежі в квартирі одного з будинків, що знаходиться у пров. Глінки в Київському районі м. Полтава", - повідомили у відомстві.

Рятівники переконані, що саме власна недбалість є головною причиною виникнення займань і як наслідок загибелі людей.

Нагадаємо, 30 січня, на території заводу в Івано-Франківській області, на складі, сталася пожежа.



