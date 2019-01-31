С начала года на пожарах погибло уже 275 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С начала 2019 на пожарах в Украине погибло уже 275 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС.
"Всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 275 и 139 человек соответственно. При этом, с 3957 пожаров, более 2,7 тысячи случаев произошли именно в помещениях граждан", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что только за прошедшие сутки огонь унес жизни одиннадцати украинцев.
"Да, в Херсонской области, а именно в с. Заветное Каховского района, на пожаре в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Еще одну жизнь огонь унес во время пожара в квартире одного из домов, который находится в пер. Глинки в Киевском районе м. Полтава", - сообщили в ведомстве.
Спасатели убеждены, что именно собственная небрежность является главной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей.
Напомним, 30 января, на территории завода в Ивано-Франковской области, на складе, произошел пожар.