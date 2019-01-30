В Івано-Франківській області горів завод
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На території заводу в Івано-Франківській області, на складі, сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"30 січня о 14:00 у с. Хриплин Івано-Франківського району на території заводу ВАТ "Променерговузол" в окремо розташованій одноповерховій складській будівлі (розміром 15х40 м) виникла пожежа на площі 200 кв. м", - йдеться в повідомленні.
Пожежу локалізували о 14:35, а ліквідували о 15:11. Внаслідок події жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, у Києві сталася пожежа на території радіозаводу.
Нагадаємо, на ринку у Рівному вибухнув газовий балон. У результаті, попередньо, постраждали двоє осіб.