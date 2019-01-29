У Рівному на ринку вибухнув газовий балон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
"До поліції сьогодні, 29 січня, близько 10:30 надійшло повідомлення від медиків "швидкої", що на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією постраждало двоє осіб, які працюють у кіоску, де стався вибух.
На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.
Нагадаємо, 26 січня, у житловому будинку на Донеччині стався вибух.