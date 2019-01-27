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У житловому будинку стався вибух, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора, 26 січня, у житловому будинку на Донеччині стався вибух. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.

"До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в її квартирі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон, який напередодні купили господарі оселі та занесли його до квартири.

"Встановлено, що внаслідок вибуху постраждали 40-річна хазяйка оселі, її 20-річна донька та 82-річна сусідки. Постраждалих госпіталізовано до медичних закладів", - додали в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 січня, у підвальному приміщенні житлового дев’ятиповерхового будинку на вул. Патона у Львові стався вибух.

Українські Національні Новини

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