В Ровно на рынке взорвался газовый баллон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Ровно на улице Здолбуновская у административного корпуса рынка взорвался газовый баллон. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"В полицию сегодня, 29 января, около 10:30 поступило сообщение от медиков "скорой", что на улице Здолбуновская у административного корпуса рынка взорвался газовый баллон", - говорится в сообщении.
По предварительной информации пострадали два человека, которые работают в киоске, где произошел взрыв.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.
Напомним, 26 января, в жилом доме в Донецкой области произошел взрыв.