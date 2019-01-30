В Ивано-Франковской области горел завод
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На территории завода в Ивано-Франковской области, на складе, произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"30 января в 14:00 в с. Хриплин Ивано-Франковского района на территории завода ОАО "Промэнергоузел" в отдельно стоящем одноэтажном складском здании (размером 15х40 м) возник пожар на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 14:35, а ликвидировали в 15:11. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, в Киеве произошел пожар на территории радиозавода.
Напомним, на рынке в Ровно взорвался газовый баллон. В результате, предварительно, пострадали два человека.