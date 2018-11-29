После пожара сотрудников Минфина отправили работать дистанционно
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. После пожара в здании Министерства финансов Украины сотрудников ведомства отправили работать дистанционно или в другом помещении на улице Грушевского. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook, передает УНН.
"Здание обесточили до завершения экспертизы и оглашения выводов, сейчас его убирают и проветривают. Специалисты уже восстанавливают работу серверов и электронной почты", - отметили в Минфине.
Планируется, что министерство вернется к обычному режиму работы завтра.
"Работники министерства сегодня будут работать дистанционно или в помещении на Грушевского. Завтра министерство вернется к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.
В министерстве заверили, что техника и документы вне опасности. Никто из людей не пострадал.
Напомним, сегодня в здании Министерства финансов на Подоле произошло возгорание в шахте лифта на уровне 7-го этажа. В 8:28 пожар был ликвидирован.