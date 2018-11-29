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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100471 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106652 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142292 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139179 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Эксклюзив
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После пожара сотрудников Минфина отправили работать дистанционно

После пожара сотрудников Минфина отправили работать дистанционно

Киев  •  УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. После пожара в здании Министерства финансов Украины сотрудников ведомства отправили работать дистанционно или в другом помещении на улице Грушевского. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook, передает УНН.

"Здание обесточили до завершения экспертизы и оглашения выводов, сейчас его убирают и проветривают. Специалисты уже восстанавливают работу серверов и электронной почты", - отметили в Минфине.

Планируется, что министерство вернется к обычному режиму работы завтра.

"Работники министерства сегодня будут работать дистанционно или в помещении на Грушевского. Завтра министерство вернется к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что техника и документы вне опасности. Никто из людей не пострадал.

Напомним, сегодня в здании Министерства финансов на Подоле произошло возгорание в шахте лифта на уровне 7-го этажа. В 8:28 пожар был ликвидирован.

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