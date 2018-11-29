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Після пожежі співробітників Мінфіну відправили працювати дистанційно

Після пожежі співробітників Мінфіну відправили працювати дистанційно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Після пожежі у будівлі Міністерства фінансів України співробітників відомства відправили працювати дистанційно або в іншому приміщенні на вулиці Грушевського. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook, передає УНН.

“Будівлю знеструмили до завершення експертизи та оголошення висновків, зараз її прибирають та провітрюють. Спеціалісти вже відновлюють роботу серверів та електронної пошти”, — зазначили у Мінфіні.

Планується, що міністерство повернеться до звичного режиму роботи завтра.

"Працівники міністерства сьогодні працюватимуть дистанційно або у приміщенні на вул.Грушевського. Завтра міністерство повернеться до звичного режиму роботи", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві запевнили, що техніка і документи поза небезпекою. Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні в будівлі Міністерства фінансів на Подолі сталося займання в шахті ліфта на рівні 7-го поверху. О 08:28 пожежу ліквідували.

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