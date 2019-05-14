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После поражения Порошенко ПЦУ будет находиться в состоянии неопределенности — политолог

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КИЕВ. 14 мая. УНН. После поражения действующего Президента Украины Петра Порошенко на президентских выборах вопрос Православной церкви Украины станет законсервированным. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев в комментарии корреспонденту УНН.

"Я думаю, что стратегическая триада "Армия, вера, язык" уже о многом говорит, поскольку именно это и было политической программной платформой, с которой действующий Президент шел на переизбрание. И вопрос веры занимал здесь центральную роль", - отметил Карасев.

По его словам, если бы Томос не был получен, не была создана Православная церковь Украины, то действующий Президент не попал бы во второй тур. Именно это, как отметил политолог, стало решающим фактором, что Порошенко стал финалистом президентских выборов.

"Поскольку это все же была больше предвыборная технология, чем государственно-учредительная платформа, то с поражением Президента на выборах вопрос ПЦУ будет законсервирован", - отметил Карасев.

Он добавил, что уже сегодня можно увидеть некоторые различия между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием, поскольку Филарет хочет фактически возродить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

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"Поэтому ситуация будет в определенном состоянии консервации и неопределенности. Фактически, мы имеем три большие православные сообщества - Украинскую православную церковь, Православную церковь Украины и Украинскую греко-католическую церковь. Вряд ли будут какие-то сдвиги, которые будут предусматривать массовый отток верующих и религиозных общин из УПЦ к ПЦУ", - добавил Карасев.

Напомним, 30 апреля, после президентских выборов к ПЦУ перешел только один приход УПЦ МП.

По данным Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры, в Украине по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 12122 действующих приходских храма УПЦ МП, из которых в ПЦУ перешло лишь 519 приходов, то есть менее 5%.

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