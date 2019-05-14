Після поразки Порошенка ПЦУ перебуватиме у стані невизначеності – політолог

"Я думаю, що стратегічна тріада "Армія, віра, мова" вже багато про що говорить, оскільки саме це і було політичною програмовою платформою, з якою чинний Президент йшов на переобрання. І питання віри займало тут центральну роль", - зазначив Карасьов.

За його словами, якби Томос не був отриманий, не була створена Православна церква України, то чинний Президент не потрапив би у другий тур. Саме це, як зазначив політолог, стало вирішальним фактором, що Порошенко став фіналістом президентських виборів.

"Оскільки це все ж таки була більше передвиборча технологія, аніж державоустановча платформа, то з поразкою Президента на виборах питання ПЦУ буде законсервоване", - зазначив Карасьов.

Він додав, що вже сьогодні можна побачити певні розбіжності між патріархом Філаретом та митрополитом Епіфанієм, оскільки Філарет хоче, фактично, відродити Українську православну церкву Київського патріархату.

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"Тому ситуація буде у певному стані консервації та невизначеності. Фактично, ми маємо три великі православні спільноти – Українську православну церква, Православну церкву України та Українську греко-католицьку церкву. Навряд чи будуть якісь зрушення, які передбачатимуть масовий відтік вірян і релігійних громад з УПЦ до ПЦУ", - додав Карасьов.

Нагадаємо, 30 квітня, після президентських виборів до ПЦУ перейшла лише одна парафія УПЦ МП.

За даними Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури, в Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 12122 діючих парафіяльних храми УПЦ МП, з яких до ПЦУ перейшло лише 519 парафій, тобто менше 5%.