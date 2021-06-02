После погрома в гостиничном номере, киевская блогерша заявила, что переезжает в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Скандальная киевская блогерша, которая прославилась погромом гостиничного номера, и чей Instagram аккаунт заблокировали, заявила о том, что переезжает в Россию. Ранее девушка угрожала скинуться с моста, если ее страницу не разблокируют, сообщает УНН.
Детали
Так как девушку заблокировали в Instagram, она опубликовала провокационное видео в социальной сети Telesco.pe. На видео скандальная блогерша вместе с парнем, выражаясь нецензурными словами, заявила, что “пьет водку и едет в Россию”.
Что было раньше
1 июня полиция сообщила, что 19-летняя Мария Демчишина вместе с компанией друзей устроили погром снятого ими для отдыха гостиничного номера.
Соответствующее видео девушка публиковала в своих историях в Instagram. На видео подростки в большом количестве выпивали алкогольные напитки, разбивали плазменную панель, ломали мебель и разрисовывали зеркала.
По прибытии на место происшествия полиции, Демчишина настаивала, что разгром в номере устроили ее друзья, а она и ее молодой человек непричастны.
Она также провоцировала полицейских предложением показать грудь в обмен на то, чтобы отпустить ее и парня.
В конечном итоге, парня блогерши доставили в отделение полиции. Девушка поехала за ним, а после скандала с полицией заявила, что покончит жизнь самоубийством. Но не из-за задержания ее парня, а потому, что ее аккаунт в Instagram заблокировали.
Видео с угрозами о суициде Демчишина загрузила в Instagram stories, но социальная сеть их также удалила. Но видео успели “подхватить” Telegram-каналы. На нем 19-летняя блогерша заявила, что бросится с моста, если страница не разблокируют, аргументировав это тем, что у нее больше нет смысла жить без Instagram.