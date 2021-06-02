Скандальную блогершу заблокировали в Instagram после погрома в отеле. Она угрожает самоубийством, если аккаунт не разблокируют

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29880 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 63917 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 80706 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 236173 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 135213 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 404823 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317996 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215922 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245351 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255831 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 10094 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 8718 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 9268 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 6536 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 14858 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 6396 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 15034 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 142425 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 236220 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 404873 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 14250 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22886 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51972 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76041 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60832 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Скандальную блогершу заблокировали в Instagram после погрома в отеле. Она угрожает самоубийством, если аккаунт не разблокируют

Киев • УНН

 • 34287 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В социальной сети Instagram заблокировали киевскую блогершу, которая накануне учинила погром гостиничного номера. В социальных сетях распространили видео, где девушка угрожает совершить самоубийство из-за блокирования, а всю вину за это возлагает на правоохранителей, сообщает УНН.

Скандальную блогершу заблокировали в Instagram после погрома в отеле. Она угрожает самоубийством, если аккаунт не разблокируют

Детали

Instagram-блогершу с ником ttiisshhiinnaa заблокировали после того, как она попала в в скандал из-за разгрома гостиничного номера. Аккаунт ttiisshhiinnaa насчитывал более 70 тысяч подписчиков.

В последних Stories, которые впоследствии удалил Instagram, девушка заявила, что ее аккаунт заблокировали через полицию.

Из-за блокирования страницы, девушка в истерическом состоянии угрожала покончить с собой, заявив, что ей теперь "нет смысла жить".

Сохранить видео перед удалением успел Telegram-канал Kyiv Operative

В полиции Шевченковского отдела отказались комментировать угрозы о самоубийстве скандальной блогерши.

Что было раньше

Из открытых источников известно, что девушку зовут Мария Демчишина, ей 19 лет и она не впервые попадает в скандальные ситуации.

Так, 1 мая ночью на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы, из-за алкогольного опьянения погибла 18-летняя подруга Демчишиной - Александра Землякова. Блогерша тоже была в машине в нетрезвом состоянии, ее госпитализировали.

Через месяц после трагедии, 1 июня, Демчишина устроила погром в гостиничном номере.

По данным полиции, она и еще двое нарушителей разбили телевизор и кровать, а также разрисовали стены и залили пол алкогольными напитками в арендованном номере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75