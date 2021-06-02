Скандальную блогершу заблокировали в Instagram после погрома в отеле. Она угрожает самоубийством, если аккаунт не разблокируют
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В социальной сети Instagram заблокировали киевскую блогершу, которая накануне учинила погром гостиничного номера. В социальных сетях распространили видео, где девушка угрожает совершить самоубийство из-за блокирования, а всю вину за это возлагает на правоохранителей, сообщает УНН.
Детали
Instagram-блогершу с ником ttiisshhiinnaa заблокировали после того, как она попала в в скандал из-за разгрома гостиничного номера. Аккаунт ttiisshhiinnaa насчитывал более 70 тысяч подписчиков.
В последних Stories, которые впоследствии удалил Instagram, девушка заявила, что ее аккаунт заблокировали через полицию.
Из-за блокирования страницы, девушка в истерическом состоянии угрожала покончить с собой, заявив, что ей теперь "нет смысла жить".
Сохранить видео перед удалением успел Telegram-канал Kyiv Operative.
В полиции Шевченковского отдела отказались комментировать угрозы о самоубийстве скандальной блогерши.
Что было раньше
Из открытых источников известно, что девушку зовут Мария Демчишина, ей 19 лет и она не впервые попадает в скандальные ситуации.
Так, 1 мая ночью на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы, из-за алкогольного опьянения погибла 18-летняя подруга Демчишиной - Александра Землякова. Блогерша тоже была в машине в нетрезвом состоянии, ее госпитализировали.
Через месяц после трагедии, 1 июня, Демчишина устроила погром в гостиничном номере.
По данным полиции, она и еще двое нарушителей разбили телевизор и кровать, а также разрисовали стены и залили пол алкогольными напитками в арендованном номере.