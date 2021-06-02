Скандальну блогерку заблокували в Instagram після погрому в готелі. Вона погрожує самогубством, якщо аккаунт не розблокують
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У соціальній мережі Instagram заблокували київську блогерку, яка напередодні вчинила погром готельного номеру. У соціальних мережах розповсюдили відео, де дівчина погрожує вчинити самогубство через блокування, а всю провину за це покладає на правоохоронців, повідомляє УНН.
Деталі
Instagram-блогерку з ніком ttiisshhiinnaa заблокували після того, як вона потрапила у в скандал через розгром готельного номера. Аккаунт ttiisshhiinnaa налічував понад 70 тисяч дописувачів.
В останніх Stories, які згодом удалив Instagram, дівчина заявила, що її акаунт заблокували через поліцію.
Через блокування сторінки, дівчина в істеричному стані погрожувала накласти на себе руки, заявивши, що їй відтепер “немає сенсу жити”.
Зберегти відео перед видаленням встиг Telegram-канал Kyiv Operative.
У Поліції Шевченківського відділу відмовилися коментувати погрози про самогубство скандальної блогерки.
Що було раніше
З відкритих джерел відомо, що дівчину звати Марія Демчишина, їй 19 років і вона не вперше потрапляє у скандальні ситуації.
Так, 1 травня вночі на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці, через алкогольне сп’яніння загинула 18-річна подруга Демчишиної - Олександра Землякова. Блогерка теж була у машині у нетверезому стані, її госпіталізували.
Через місяць після трагедії, 1 червня, Демчишина влаштувала погром у готельному номері.
За даними поліції, вона, і ще двоє порушників розбили телевізор і ліжко, а також розмалювали стіни, та залили підлогу алкогольними напоями в орендованому номері.