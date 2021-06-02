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The Guardian

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Скандальну блогерку заблокували в Instagram після погрому в готелі. Вона погрожує самогубством, якщо аккаунт не розблокують

Київ • УНН

 • 34287 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. У соціальній мережі Instagram заблокували київську блогерку, яка напередодні вчинила погром готельного номеру. У соціальних мережах розповсюдили відео, де дівчина погрожує вчинити самогубство через блокування, а всю провину за це покладає на правоохоронців, повідомляє УНН.

Скандальну блогерку заблокували в Instagram після погрому в готелі. Вона погрожує самогубством, якщо аккаунт не розблокують

Деталі

Instagram-блогерку з ніком ttiisshhiinnaa заблокували після того, як вона потрапила у в скандал через розгром готельного номера. Аккаунт ttiisshhiinnaa налічував понад 70 тисяч дописувачів.

В останніх Stories, які згодом удалив Instagram, дівчина заявила, що її акаунт заблокували через поліцію.

Через блокування сторінки, дівчина в істеричному стані погрожувала накласти на себе руки, заявивши, що їй відтепер “немає сенсу жити”.

Зберегти відео перед видаленням встиг Telegram-канал Kyiv Operative

У Поліції Шевченківського відділу відмовилися коментувати погрози про самогубство скандальної блогерки.

Що було раніше

З відкритих джерел відомо, що дівчину звати Марія Демчишина, їй 19 років і вона не вперше потрапляє у скандальні ситуації.

Так, 1 травня вночі на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці, через алкогольне сп’яніння загинула 18-річна подруга Демчишиної - Олександра Землякова. Блогерка теж була у машині у нетверезому стані, її госпіталізували.

Через місяць після трагедії, 1 червня, Демчишина влаштувала погром у готельному номері.

За даними поліції, вона, і ще двоє порушників розбили телевізор і ліжко, а також розмалювали стіни, та залили підлогу алкогольними напоями в орендованому номері.

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