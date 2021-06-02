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Після погрому в готельному номері, київська блогерша заявила, що переїжджає в Росію

Київ • УНН

 • 18066 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Скандальна київська блогерша, яка прославилася погромом готельного номера, і чий Instagram аккаунт заблокували, заявила про те, що переїжджає в Росію. Раніше дівчина загрожувала скинутися з моста, якщо її сторінку не розблокують, повідомляє УНН.

Після погрому в готельному номері, київська блогерша заявила, що переїжджає в Росію

Деталі

Через те, що дівчину заблокували в Instagram, вона опублікувала провокаційне відео в соціальній мережі Telesco.pe. На відео скандальна блогерша разом з хлопцем, висловлюючись нецензурними словами, заявила, що “п’є горілку та їде в Росію”.

Що було раніше

1 червня поліція повідомила, що 19-річна Марія Демчишина разом з компанією друзів влаштували погром знятого ними для відпочинку готельного номера.

Відповідне відео дівчина публікувала в своїх історіях в Instagram. На відео підлітки у великій кількості випивали алкогольні напої, розбивали плазмову панель, ламали меблі та розмальовували дзеркала.

Після прибуття на місце події поліції, Демчишина наполягала, що розгром у номері влаштували її друзі, а вона і її молодий чоловік непричетні.

Вона також провокувала поліцейських пропозицією показати груди в обмін на те, щоб відпустити її і хлопця.

В кінцевому підсумку, хлопця блогерши доставили у відділення поліції. Дівчина поїхала за ним, а після скандалу з поліцією заявила, що покінчить життя самогубством. Але не через затримання її хлопця, а через те, що її аккаунт в Instagram заблокували.

Відео з погрозами про суїцид Демчишина завантажила в Instagram stories, але соціальна мережа їх також видалила. Але відео встигли “підхопити” Telegram-канали. На ньому 19-річна блогерша заявила, що кинеться з моста, якщо сторінку не розблокують, аргументувавши це тим, що у неї більше немає сенсу жити без Instagram.

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