Після погрому в готельному номері, київська блогерша заявила, що переїжджає в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Скандальна київська блогерша, яка прославилася погромом готельного номера, і чий Instagram аккаунт заблокували, заявила про те, що переїжджає в Росію. Раніше дівчина загрожувала скинутися з моста, якщо її сторінку не розблокують, повідомляє УНН.
Деталі
Через те, що дівчину заблокували в Instagram, вона опублікувала провокаційне відео в соціальній мережі Telesco.pe. На відео скандальна блогерша разом з хлопцем, висловлюючись нецензурними словами, заявила, що “п’є горілку та їде в Росію”.
Що було раніше
1 червня поліція повідомила, що 19-річна Марія Демчишина разом з компанією друзів влаштували погром знятого ними для відпочинку готельного номера.
Відповідне відео дівчина публікувала в своїх історіях в Instagram. На відео підлітки у великій кількості випивали алкогольні напої, розбивали плазмову панель, ламали меблі та розмальовували дзеркала.
Після прибуття на місце події поліції, Демчишина наполягала, що розгром у номері влаштували її друзі, а вона і її молодий чоловік непричетні.
Вона також провокувала поліцейських пропозицією показати груди в обмін на те, щоб відпустити її і хлопця.
В кінцевому підсумку, хлопця блогерши доставили у відділення поліції. Дівчина поїхала за ним, а після скандалу з поліцією заявила, що покінчить життя самогубством. Але не через затримання її хлопця, а через те, що її аккаунт в Instagram заблокували.
Відео з погрозами про суїцид Демчишина завантажила в Instagram stories, але соціальна мережа їх також видалила. Але відео встигли “підхопити” Telegram-канали. На ньому 19-річна блогерша заявила, що кинеться з моста, якщо сторінку не розблокують, аргументувавши це тим, що у неї більше немає сенсу жити без Instagram.