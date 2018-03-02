После снижения грузооборота на 17% выручка "Укрзализныци" сократилась вдвое - Кравцов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С 2012 года грузооборот снизился лишь на 17%, при этом выручка "Укрзализныци" сократилась вдвое. Об этом сообщил и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время расширенного заседания Логистического комитета ЕБА по формированию конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок - прихода на рынок частных операторов локомотивной тяги, передает корреспондент УНН.
"При падении грузооборота с 2012 года только на 17%, выручка "Укрзализныци" сократилась вдвое. При этом грузовой тариф с 2009 года упал почти в два раза (1,75 раза) в долларах США", - сказал он.
Е.Кравцов также обратил внимание на то, что 47% перевозок обеспечивают 91% прибыли, а треть инфраструктуры генерирует 93% доходов "Укрзализныци" от грузовых перевозок.
"Транзитные и внутренние перевозки являются наиболее маржинальными, а экспорт и импорт показывают худшие результаты", - добавил глава компании.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключил дальнейшего повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.