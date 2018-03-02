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Після падіння вантажообігу на 17% виручка "Укрзалізниці" скоротилась удвічі - Кравцов

Після падіння вантажообігу на 17% виручка "Укрзалізниці" скоротилась удвічі - Кравцов

Київ • УНН

 • 10451 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. З 2012 року вантажообіг знизився лише на 17%, при цьому виручка "Укрзалізниці" скоротилася удвічі. Про це повідомив в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов під час розширеного засідання Логістичного комітету ЄБА стосовно формування конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень – приходу на ринок приватних операторів локомотивної тяги, передає кореспондент УНН.

“При падінні вантажообігу з 2012 року лише на 17%, виручка „Укрзалізниці“ скоротилася удвічі. При цьому вантажний тариф з 2009 року впав майже у два рази (1,75 рази) в доларах США”, — сказав він.

Є.Кравцов також звернув увагу на те, що 47% перевезень забезпечують 91% прибутку, а третина інфраструктури генерує 93% доходів “Укрзалізниці” від вантажних перевезень.

“Транзитні та внутрішні перевезення є найбільш маржинальними, а експорт та імпорт показують гірші результати”, — додав очільник компанії.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян не виключив подальшого підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

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