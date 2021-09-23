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После совещания по делу стрелка: глава пермского управления СК покончил с собой

Киев  •  УНН

 • 19793 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Руководитель следственного управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев совершил самоубийство. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

Известно, что сегодня в областном управлении Следственного комитета прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет. После совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

Тело Сарапульцева нашли его коллеги. Он покончил с собой около 15:00 в своём доме на Виноградной улице.

Как сообщает Mash, рассматриваются две версии самоубийства. По одной из них, он покончил с собой как раз после этого совещания. По другой, на данный момент основной, — он повесился из-за семейных проблем.

Также известно, что Сергей Сарапульцев был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю в 2018 году. Коллеги отзывались о нём положительно.

Дополнение

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню.

Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы.

Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал как на протяжении нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”. Как удалось выяснить журналистам, трагедии могло и вовсе не случиться, “обрати кто-нибудь внимание на неадекватного ребенка и его странных родителей”.

Позже стало известно, что отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной территории Донбасса.

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