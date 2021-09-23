Після наради у справі стрілка: глава пермського управління СК наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Росії керівник слідчого управління СК по Пермському краю Сергій Сарапульцев наклав на себе руки. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Baza.
Деталі
Відомо, що сьогодні в обласному управлінні Слідчого комітету пройшла нарада, присвячена атаці на Пермський університет. Після наради від розслідування відсторонили багатьох місцевих слідчих.
Тіло Сарапульцева знайшли його колеги. Він наклав на себе руки близько 15:00 в своєму будинку на Виноградній вулиці.
Як повідомляє Mash, розглядаються дві версії самогубства. За однією з них, він наклав на себе руки якраз після цієї наради. За іншою, на даний момент основною, - він повісився через сімейні проблем.
Також відомо, що Сергій Сарапульцев був призначений керівником СУ СКР по Пермському краю в 2018 році. Колеги відгукувалися про нього позитивно.
Доповнення
20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.
Загинули шестеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми.
Через лічені хвилини з'ясувалося, що стрілок написав лист - маніфест, в якому назвав його оточення "біосміттям" і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім'я "колумбайнера". Як вдалося з'ясувати журналістам, трагедії могло й зовсім не статися, "зверни хтось увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків".
Пізніше стало відомо, що батько вбивці працює найманцем і воював на боці бойовиків на окупованій території Донбасу.