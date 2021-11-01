После новолуния придет успех: гороскоп для всех знаков Зодиака

Астролог уверена, что после 4 ноября наступит период для реализации смелых идей и проектов.

“Эта неделя обещает быть очень сильной и трансформационной благодаря необычному и мощному новолунию, которое будет 4 октября в 23.16 по киевскому времени. Этот период великолепен для изменений в нашей судьбе в лучшую сторону”, — рассказала Ксения Базиленко.

Овны

Для Овнов неделя обещает быть невероятно насыщенной и наполненной яркими событиями. Не исключено, что придется рисковать, но постарайтесь делать это обдуманно. Кроме того, астролог рекомендует быть осторожными со взрывными эмоциями, которые будут вас переполнять.

Очень сильная неделя для тех Овнов, кто работает в системе правоохранительных органов, налогообложения, в СМИ, а также выполняет работы, которые могут быть связаны с экстремальными направлениями и для Овнов-медиков. Вы будете загружены работой и придётся работать в напряжённом графике. Но это может вывести вас на качественно новый уровень, главное не пытайтесь конфликтовать и спорить с начальством.

Вы можете ощутить помощь и поддержу от ваших друзей, от ваших единомышленников. Новые интересные проекты дадут великолепные плоды в будущем. Поэтому начинайте их смело прямо сейчас.

Для семейных Овнов благоприятный период, когда вы можете хорошо общаться со своей второй половинкой. У одиноких Овнов выходные могут быть яркими, возможна встреча с человеком, который изменит вашу жизнь.

Здоровье у Овнов будет достаточно хорошим, но если вы будете слишком напряжены, вы можете почувствовать резкое недомогание или боль, или ощущение того, что вы заболеваете. В этот момент вы должны расслабиться, принять витамины, возможно уединиться.

Тельцы

Для Тельцов эта неделя будет особенной в этом году. Потому что вы можете оказаться в эпицентре самых агрессивных событий. Многое будет зависеть от вас: не взрывайтесь от накопившихся эмоций. До 4 ноября, пока Луна убывающая, постарайтесь разобраться в себе, это поможет избежать эмоциональной вспышки и ее негативных последствий.

Если у вас накопились претензии к окружающим, то проговорите их с родными и близкими, или с психологом. Не идите на поводу желания высказать все и всем —держите себя в руках. Если до 4 числа вы сделаете выводы, разберетесь в себе — вы будете готовы к благоприятным трансформациям.

Большую роль на этой неделе отыграют ваши партнеры как в бизнесе, так и в личной жизни. Поэтому к партнерским отношениям, особенно в бизнесе, будьте внимательны. Если есть спорные вопросы — обсудите их, но продуктивная, качественная работа с ними даст вам очень большие результаты. Особая неделя будет у тех Тельцов, кто занимается юриспруденцией, вопросами судов, подписанием важных документов. Если у вас на этой неделе должны быть важные встречи, уделите этому особое внимание, потому что именно сейчас могут решиться важнейшие вопросы.

Старайтесь не переходить в стан оппозиции на работе, ищите поддержку единомышленников, не проявляйте агрессию и вас может заметить руководство, возможен карьерный рост.

В личных отношениях будет очень важный период, особенно для семейных Тельцов. Те семейные Тельцы, которые на сегодняшний момент имеют сложности в браке, могут допустить роковою ошибку если уйдут в оппозицию, если будут отказываться воспринимать мнение своей второй половинки. Но те Тельцы, кто работал над отношениями в семье, ощутят поддержку и помощь. У одиноких Тельцов спокойный период. Выходные могут быть очень значимыми, мощными в отношениях, особенно если у вас есть любимый человек. В это время вы можете для себя сделать вывод, что вы готовы сделать предложение.

Здоровье может быть на пределе. Потому что настолько сильная энергетическая неделя для вашего знака зодиака может давать сильное перенапряжение. Может сказаться на состояние глаз, отозваться головными болями. Не переохлаждайтесь, чтобы ничего не простудить, а тем более почки. Особое внимание почкам стоит уделить тем, кто страдает мочекаменной болезнью — возможно обострение.

Близнецы

Для Близнецов неделя будет насыщена событиями больше всего связанными с вопросами работы. Вы можете проявить себя как профессионал. Хорошее время для Близнецов-руководителей: вы окажетесь в центре внимания, к вам будут прислушиваться, и вы ощутите поддержку коллектива.

После новолуния 4 ноября не бойтесь начинать новые проекты.

Смело воплощайте свои идеи в жизнь и просто загадывайте желания. Они обязательно сбудутся.

Астролог прогнозирует успех тем Близнецам, кто работает заграницей или контактирует с иностранцами. Но вот поездки, запланированные на выходные, лучше отложить.

Также вы не должны идти на неоправданный риск или конфликтные ситуации, особенно в первой половине недели. Если у вас есть дети, особенно взрослые, то просто поговорите с ними и расставьте все по своим местам. Лучше сделать это до новолуния.

Астролог прогнозирует успех всем Близнецам, кто ощущает себя профессионалом не зависимо от рода деятельности.

Для семейных Близнецов — это замечательный период. На выходных проведите время ярко и незабываемо. Спешите воплотить ваши совместные желания в жизнь. У одиноких Близнецов также будет достаточно яркий, романтический период. Обязательно ходите на свидания.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Но будьте к нему внимательны и при малейших признаках ухудшения вашего состояния — принимайте меры. Во второй половине недели, если из Близнецов кто-то болен, может почувствовать улучшение.

Раки

Для Раков неделя будет очень яркой, насыщений и эмоциональной. Особенно для тех Раков, кто занимается творчеством или работает с детьми — вы сможете увидеть успехи своих подопечных. Если вы человек творчества, самое время проявить себя и показать все на что вы способны. Вы обязательно будете отмечены и окажетесь в центре событий. Также хорошая неделя для тех Раков, кто работает с иностранцами, в иностранных компаниях, а также занимается образовательной системой, психологией, HR.

Стоит обратить внимание, что у вас могут возникать вопросы с компаньонами по бизнесу. С одной стороны, вы почувствуете поддержку, но вам придётся решить какие-то наболевшие вопросы.

Семейным Ракам будет сложно говорить со своей второй половинкой. У вас может появляться упрямство и желание высказать то, что накипело. Это может привести к разладу. Лучше проявите свое отношения действиями, а не словами — позаботьтесь о своем партнере. Что же касается одиноких Раков, то это невероятная неделя. Обязательно проведите выходные на свиданиях, и вы можете встретить свою судьбу.

Что касается здоровья, обратите внимание на сердечно-сосудистую систему. Возможны скачки давления, головокружения. Также обратите внимание на ноги. Если у вас есть проблемы с варикозом или просто болят ноги, вам нужно обратиться к врачу и как можно больше двигаться.

Львы

Для Львов неделя будет очень яркой и насыщенной. Вас ждет решение вопросов либо с вашими родственниками, либо с недвижимостью. И то, и другое будет достаточно успешным.

Астролог рекомендует после 4 ноября организовать семейное торжество, чтоб решить накопившиеся вопросы, помириться. Главное не раздувайте конфликты.

Львы успешно решат вопросы касающиеся купли-продажи недвижимости. Успех ожидает и Львов-риелторов, строителей, юристов, нотариусов. Успехи могут быть самыми неожиданными и часто касаться финансовой сферы. Во всем вам будут помогать партнёры по бизнесу. Также поддержка будет от родных и близких.

Стоит быть очень осторожным тем Львам, кто находится на руководящих позициях или являются политиками — не пытайтесь устроить революцию, вы можете навлечь на себя недовольство. Если вы находитесь на руководящей должности, вы должны знать, что можете лишиться своего поста. Ваша карьера может серьёзно пошатнуться. Будьте осторожны. Не стоит прямо сейчас решать спорные или скандальные вопросы, чтобы в итоге не оказаться в их эпицентре.

Эта неделя для семейных Львов будет достаточно хорошей, но захочется обсудить наболевшие темы. Стоит также оберегать свои отношения от вмешательства со стороны родственников.

У одиноких Львов замечательный период как для знакомств, так и для начала невероятно романтических отношений. Посвятите выходные поездкам и ярким впечатлениям.

Здоровье у Львов будет достаточно крепким, хорошим. Стоит беречься от инфекционных и простудных заболеваний, а также поберечь желудочно-кишечный тракт.

Девы

Для Дев эта неделя будет невероятно насыщена событиями, встречами, впечатлениями и самой разной информацией. Те Девы, которые работают в информационных направлениях, в СМИ, являются спикерами, а также работают в образовательной системе — ваш график будет перенасыщен. Ваша информация может просто взорвать ситуацию в обществе. Поэтому постарайтесь очень внимательно относится к сказанному, к любой информации, которую вы можете давать другим.

Насыщенный график будет и Дев, которые учатся. Именно сейчас для вас насыщенная и удачная неделя — время подтянуть хвосты.

Эта неделя принесёт вам очень много движения, встреч, поездок. Вы можете решить колоссальное количество дел. Также эта неделя принесёт вам удачу в покупке автомобиля. Исключением может быть только среда.

Также у Дев может быть очень интересный период, связанный с партнерскими отношениями, — вы почувствуете крепкое плече. Именно ваши партнеры могут принести потрясающие идеи или раскрыть новые возможности.

Астролог также прогнозирует успешное решение юридических вопросов, и успех у Дев-юристов.

Стоит обратить внимание на вопросы, связанные с иностранцами. Если вы работаете в иностранной компании или каким-то образом в своём виде деятельности пересекаетесь с вопросами заграницы, будьте крайне осторожны, потому что оттуда могут идти достаточно сложные ситуации, могут быть разногласия с вашими зарубежными партнерами. Вам стоит отложить дальние поездки на этой неделе, но вероятно они сами перенесутся на другое время. Вся неделя обещает быть невероятно интересной и благоприятной.

Личные отношения будут очень удачны для семейных Дев, прежде всего. Вас ждет гармония, возможно возрождение былых чувств, романтический период. На выходных благоприятное время для вступления в брак, а вся вторая половина недели удачно время сделать предложение.

Здоровье может быть достаточно хорошее, крепкое. Могут немного обостриться хронические заболевания, особенно связанные с кишечно-желудочным трактом. Будьте внимательны к инфекционным заболеваниям.

Весы

Для Весов очень интересны период, особенно, что касается финансового плана. Эта неделя может принести вам невероятные финансовые возможности, реализацию удачных проектов. Но будьте внимательны и не ввязывайтесь в авантюры. Если идете на риск, то пусть он будет оправдан. Не тратьте все свои финансы, хотя неделя благоприятна для крупных покупок.

Также все Весы, которые работают в финансовой сфере, владельцы бизнеса (особенно если этот бизнес аграрный, пищевой, строительный) будут максимально загружены. Вас ждут изменения и возможность заработать. Яркой будет неделя и у творческих Весов. Наилучшим образом вы сможете проявить себя после новолуния 4 ноября. Очень хороший период для всех Весов, кто любит свою работу, кто является профессионалом в своём виде деятельности. Загруженность также будет у тех Весов, кто работает в каких-то сферах, как медицина, фармацевтика. Если вы начнёте какие-то новые проекты в этих сферах, они обязательно будут иметь в будущем большой успех.

Обратите внимание на отношения с родственниками, возможны встречи с ними особенно на выходных. Но постарайтесь не выяснять отношения, особенно если есть спорные вопросы, например, касательно недвижимости или наследства. Иначе вы можете больше потерять, чем приобрести.

Семейные Весы могут испытывать достаточно хорошие, спокойные, добрые отношения. Одиноким Весам стоит быть смелее. Знакомьтесь, ярко проведите время на выходных, ходите на свидания.

Здоровье обещает быть достаточно крепким и хорошим. Вы можете чувствовать большой эмоциональный подъём. Остерегайтесь инфекционных заболеваний. Постарайтесь не простужаться. Возможны боли в горле. Поэтому не переохлаждайтесь.

Скорпионы

Для Скорпионов очень интересный период. Вы окажитесь в эпицентре событий, так как новолуние, которое будет происходить в период 4 ноября, будет как раз в вашем знаке зодиака. Особенно интересный период для тех, чей день рождения приходится на период 3 — 5 ноября — ваша жизнь может сильно изменится. Да и остальным Скорпионам эта неделе может принести совершенно неожиданные события.

Для вас на этой неделе наилучший способ в лучшую сторону поменять свою судьбу — путём трансформации. Само это слово является характеристикой знака Скорпиона. Измените свои взгляды на жизнь, сделайте то, чего вы никогда не делали. Но ни в коем случае нельзя на этой неделе идти на жёсткий конфликт. Это будет провал. Поэтому не вздумайте именно сейчас идти в атаку, предъявлять жестко и категорично претензии другим людям. Это крайне опасно именно сейчас. Именно сейчас вы можете получить самую неожиданную прибыль, удачу и возможности. Слишком много будет зависеть от вас. Смело действуйте, только обдумано и созидательно. У творческих Скорпионов также могут быть замечательные возможности. Если вы давно ждали какого-то большого шанса, именно сейчас он может случиться с вами.

Очень сильную поддержку вы можете получить от собственных детей. Но не забывайте и своих пожилых родственниках. Возможно, у вас могут быть сложные и напряженные отношения с родителями, с вашими бабушками и дедушками. Отнеситесь к этому с пониманием. Постарайтесь не забывать о качественном отдыхе на выходных.

Очень специфический период для семейных Скорпионов. Если ваш брак имел достаточно сложную ситуацию, возможно, именно сейчас будет поставлена окончательная точка. Потому если человек вам дорог — постарайтесь не идти на конфликт и спокойно разрешить ситуацию. У одиноких Скорпионов — совершенно противоположная история. Вы можете на этой неделе встретить свою судьбу.

Здоровье достаточно крепкое. Обратите внимание на район головы. Частые скачки давления, спазмы, зрение — это то что вас может беспокоить. Уделите этому особое внимание. Также это может быть кишечно-желудочный тракт. Поэтому, кто страдает этим вопросом, отнеситесь внимательно к своему питанию.

Стрельцы

Для Стрельцов эта неделя может показаться невероятно эмоциональной. Вы можете взорваться из-за того, что долгое время не обращали внимания, что происходит в вашей душе, в ваших эмоциях. Вы будете пытаться разобраться в себе и это самое правильное, что вы можете сделать. Постарайтесь до 4 числа, до новолуния, поработать с психологом или просто задать себе вопросы: что вас тревожит, что раздражает, что накопилось и какие претензии есть к миру. Тогда вы великолепно пройдёте этот период, пройдёте правильно. Стрельцы, которые занимаются психологией, философией, являются коучами, те, кто занимается образовательной системой — у вас будет много возможностей.

Хорошо на этой неделе совершить познавательное путешествие, например, по местам силы. В целом хорошее врем для духовного развития.

Вы будете много времени посвящать своим близким или обустройству своего дома, что может вылиться и в удачное приобретение недвижимости.

Обратите внимание на вопросы работы. Вас может раздражать необходимость ходить на работу, возможно возникнет желание ее сменить. Но астролог рекомендует не принимать поспешных решений. Лучше начните перемены в своем внутренне мире и все встанет на свои места.

В личной жизни у семейных Стрельцов все должно быть достаточно спокойно. Главное — не предъявлять излишних претензий к своей второй половинке и не изливать весь негатив именно на неё. Для одиноких Стрельцов — очень хороший период. Вы можете быть смелыми, знакомится, изучать новых людей, которые приходят в вашу жизнь и получать удовольствие от романтических встреч.

Что касается здоровья, нужно обратить внимание на лимфатическую систему. Если очень мало двигаться, возможен застой лимфы, отечность. Обратите внимание на свой кишечник, на правильное питание, режим дня, а иначе могут быть обострения хронических заболеваний.

Козероги

Для Козерогов это очень удачная неделя для начала чего-то нового. Не бойтесь что-то менять, особенно начиная с 4 ноября. Самое время писать свои планы, свои мечты и смело воплощать их в жизнь. Это может быть начало интересных новых проектов, перемен работы. При этом вы будете чувствовать огромную поддержку единомышленников. Вы будете иметь очень много новых и интересных возможностей, идей. Нужно быть смелым. Единственное, что вам будет мешать — ваши собственные мысли. Ведь вы достаточно прагматичны и любите посчитывать все до мелочей. Постарайтесь быть легче, доверяйте тем людям, которые в вас верят и которые вас ведут на сегодняшний день. У вас могут быть достаточно хорошие возможности финансового характера, где могут быть новые денежные вливания, повышение зарплат, премии, возможности получения наследства.

Также очень хорошо будут идти и информационные направления. Вы будете в информационном потоке, где получите максимум информации. Если вы преподаватель, спикер и вам нужно давать достаточно большие и интересные лекции, публично выступать, у вас в этом будет невероятный успех и вы почувствуете любовь вашей аудитории. Придёт масса интересных предложений. Обязательно максимально бывайте на встречах — они будут заканчиваться в вашу пользу. Любые переговоры принесут вам успех. Будьте смелыми. У вас очень сильная неделя. Главное не боятся перемен.

В отношениях с детьми нужно быть осторожными. Если ваши дети в подростковом возрасте или уже взрослые, у вас может возникнуть борьба интересов.

На выходных вам надо очень качественно провести время. Вы можете устроить большой праздник кому-то или организовать прекрасную поездку со своими родными и близкими, любимыми людьми.

Для семейных Козерогов — достаточно спокойный период. В середине недели — в момент новолуния, вы почувствуете поддержку со стороны своей второй половинки. Вы увидите единомышленника в их лице, но ни в коем случае в этот момент не стоит спорить, иначе вы можете испортить такой прекрасный момент. У одиноких Козерогов ситуация достаточно сложная. Одинокие Козероги могут почувствовать огромное разочарование. Кроме того, сейчас не время для знакомств.

Здоровье у Козерогов достаточно крепкое и хорошее. Обратите внимание на область ног: если у вас есть боль в ногах, в суставах коленных, нужно принять профилактические меры. Будьте внимательны если страдаете от артериального давления.

Побольше движения, пеших прогулок.

Водолеи

Для Водолеев неделя будет очень интересной и насыщенной. Особенно для тех Водолеев, которые ставят перед собой достаточно серьезные, большие, социальные проекты, является руководителем. Именно вы сейчас можете сыграть главную роль в жизни большого количества людей. Именно сейчас у вас могут появиться невероятные возможности. Будьте аккуратный, особенно если вы являетесь Водолеем-политиком. Именно эта неделя может принести вам как большие возможности, поддержку людей, единомышленников. Но также вы можете почувствовать и против вас революционные настроения, недовольства, которые вы должны будете достаточно хорошо выдержать. Будьте внимательны, потому что ваши решения на этой неделе могут сыграть большую роль и привести к большим изменениям в будущем.

Постарайтесь быть внимательными в вопросах родных и близких. Могут возникнуть достаточно серьезные конфликты, связанные с наследственными вопросами. Несмотря на то, что эта неделя будет невероятно благоприятной для любых покупок, будьте осторожны с покупкой недвижимости. Здесь стоит быть достаточно внимательным и спрашивать мнение у профессионалов. Финансовая сфера открывает вам невероятные возможности. Хорошая прибыль может ожидать владельцев бизнеса.

Очень важно, чтобы ваши мысли и действия были последовательны и обоснованы. Не стесняйтесь обращаться за советом в тех сферах, которые вас будут беспокоить.

Личная жизнь будет бурлить. У семейных Водолеев во всех принятиях решений большую роль будет играть ваша вторая половинка, которая может, как постараться помочь, так и насолить. Но тем ни менее, ваш партнёр по браку поможет вам выйти из трудных ситуаций, если таковые возникнут. У одиноких Водолеев ситуация достаточно спокойная. Будьте осторожны на выходных, особенно если пойдет на свидание — не начинайте со спорных вопросов.

Здоровье обещает быть достаточно хорошим, крепким, но обратите внимание на область спины, боли в позвоночнике. Постарайтесь не поднимать тяжестей. Если вы занимаетесь спортом, будьте осторожны с физическими нагрузками, как на спину, так и на суставы.

Рыбы

Для Рыб эта неделя может показаться невероятно счастливой и удачной. Вы можете быть в согласии сами с собой, находится в состоянии эйфории. Поэтому все творческие Рыбы, те кто работает в направлениях психологии, вы будете получать массу удовольствия, прежде всего, от самих себя. Хорошие возможности даются для Рыб, которые работают в образовательной системе. Также удача сопутствует тем, кто работает в иностранных компаниях, связан с заграницей.

Вам стоит воздержаться от резких высказываний. Если вы будете говорить необдуманно, идти в оппозицию, поднимать вокруг себя революционные настроения, это может закончиться для вас очень плохо, хотя на самом деле к вам может прислушаться большое количество людей. Но это не принесёт вам победы. Вы можете оказаться в тупиковой ситуации. Пусть эта неделя для вас будет созидательной.

У вас может быть прекрасная поддержка со стороны друзей. Но не нужно всегда делиться со всеми. Постарайтесь какие-то вещи принимать самостоятельно, полагаясь не только на интуицию, а также на логику, чтобы вы могли реализовывать всё задуманное. Обязательно 4 ноября, в момент полнолуния, имея такую сильную интуицию и веру в исполнение желаний, прописывайте их, и они обязательно сбудутся.

Для семейных Рыб это достаточно спокойный и благоприятный период. Постарайтесь на выходных не спорить по бытовым вопросам, уделите максимально времени друг другу, посвятите время творчеству или отдыху. У одиноких Рыб прекрасные возможности открываются во второй половине недели. Вы можете неожиданно для себя встретить вторую половинку и развивать прекрасные отношения.

Обратите внимание на мочеполовую систему, постарайтесь не переохлаждаться и не простудить область позвоночника. Также постарайтесь защитить себя от инфекционных заболеваний.