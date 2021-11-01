Після молодика прийде успіх: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Астролог впевнена, що після 4 листопада настане період для реалізації сміливих ідей та проектів.

“Цей тиждень обіцяє бути дуже сильним та трансформаційним завдяки незвичайному та потужному молодикові, який буде 4 жовтня о 23.16 за київським часом. Цей період чудовий для змін у нашій долі на краще”, — розповіла Ксенія Базиленко.

Овни

Для Овнів тиждень обіцяє бути неймовірно насиченим та наповненим яскравими подіями. Не виключено, що доведеться ризикувати, але постарайтеся це робити обдумано. Крім того, астролог рекомендує бути обережними з вибуховими емоціями, які вас переповнюватимуть.

Дуже сильний тиждень для Овнів, хто працює в системі правоохоронних органів, оподаткування, у ЗМІ, а також виконує роботи, які можуть бути пов'язані з екстремальними напрямками і для Овнів-медиків. Ви будете завантажені роботою і доведеться працювати в напруженому графіку. Але це може вивести вас на якісно новий рівень, головне не намагайтеся конфліктувати та сперечатися з начальством.

Ви можете відчути допомогу та підтримку від ваших друзів, від ваших однодумців. Нові цікаві проекти дадуть чудові плоди у майбутньому. Тому починайте їх сміливо зараз.

Для сімейних Овнів є сприятливий період, коли ви можете добре спілкуватися зі своєю другою половинкою. У одиноких Овнів вихідні можуть бути яскравими, можлива зустріч із людиною, яка змінить ваше життя.

Здоров'я у Овнів буде досить хорошим, але якщо ви будете надто напружені, ви можете відчути різке нездужання чи біль, чи відчуття того, що ви хворієте. У цей момент ви повинні розслабитися, прийняти вітаміни, можна усамітнитися.

Тельці

Для Тельців цей тиждень буде особливим цього року. Тому що ви можете опинитися в епіцентрі найагресивніших подій. Багато залежатиме від вас: не вибухайте від емоцій, що накопичилися. До 4 листопада, поки Місяць спадає, постарайтеся розібратися в собі, це допоможе уникнути емоційного спалаху та його негативних наслідків.

Якщо у вас накопичилися претензії до оточуючих, то проговоріть їх із рідними та близькими, чи з психологом. Не піддавайтеся бажанню висловити все і всім - тримайте себе в руках. Якщо до 4-го числа ви зробите висновки, розберетеся в собі – ви будете готові до сприятливих трансформацій.

Велику роль цього тижня відіграють ваші партнери як у бізнесі, так і в особистому житті. Тому до партнерських відносин, особливо у бізнесі, будьте уважні. Якщо є спірні питання – обговоріть їх, але продуктивна якісна робота з ними дасть вам дуже великі результати. Особливий тиждень буде у Тельців, хто займається юриспруденцією, питаннями судів, підписанням важливих документів. Якщо у вас на цьому тижні мають бути важливі зустрічі, приділіть цьому особливу увагу, тому що саме зараз можуть вирішитись найважливіші питання.

Намагайтеся не переходити до стану опозиції на роботі, шукайте підтримку однодумців, не проявляйте агресію і вас може помітити керівництво, можливе кар'єрне зростання.

В особистих стосунках буде дуже важливий період, особливо для сімейних Тельців. Ті сімейні Тельці, які на сьогодні мають складності у шлюбі, можуть припуститися фатальної помилки, якщо підуть в опозицію, якщо відмовлятимуться сприймати думку своєї другої половинки. Але ті Тельці, хто працював над стосунками у сім'ї, відчують підтримку та допомогу. У одиноких Тельців спокійний період. Вихідні можуть бути дуже значущими, потужними у відносинах, особливо якщо у вас є кохана людина. У цей час ви можете зробити висновок, що ви готові зробити пропозицію.

Здоров'я може бути на межі. Тому що настільки сильний енергетичний тиждень для вашого знаку зодіаку може давати сильну перенапругу. Може позначитися на стані очей, відгукнутися головним болем. Не переохолоджуйтесь, щоб нічого не застудити, а тим більше нирки. Особливу увагу ниркам варто приділити тим, хто страждає на сечокам'яну хворобу – можливе загострення.

Близнюки

Для Близнюків тиждень буде насичений подіями найбільше пов'язаними із питаннями роботи. Ви можете виявити себе як професіонал. Гарний час для Близнюків-керівників: ви опинитеся в центрі уваги, до вас прислухатимуться, і ви відчуєте підтримку колективу.

Після молодика 4 листопада не бійтеся розпочинати нові проекти.

Сміливо втілюйте свої ідеї в життя та просто загадуйте бажання. Вони обов'язково збудуться.

Астролог прогнозує успіх тим Близнюкам, які працюють за кордоном або контактують з іноземцями. Але поїздки, заплановані на вихідні, краще відкласти.

Також ви не повинні йти на невиправданий ризик чи конфліктні ситуації, особливо у першій половині тижня. Якщо у вас є діти, особливо дорослі, просто поговоріть з ними і розставте все по своїх місцях. Краще зробити це до молодика.

Астролог прогнозує успіх всім Близнюкам, хто почувається професіоналом незалежно від діяльності.

Для сімейних Близнюків – це чудовий період. На вихідних проведіть час яскраво та незабутньо. Поспішайте втілити ваші спільні бажання у життя. Самотні Близнюки також мають досить яскравий, романтичний період. Обов'язково ходіть на побачення.

Здоров'я обіцяє бути міцним та добрим. Але будьте до нього уважні і за найменших ознак погіршення вашого стану – вживайте заходів. У другій половині тижня, якщо з Близнюків хтось хворий, може відчути покращення.

Раки

Для Раків тиждень буде дуже яскравим, насиченим та емоційним. Особливо для Раків, хто займається творчістю або працює з дітьми – ви зможете побачити успіхи своїх підопічних. Якщо ви людина творчості, саме час проявити себе і показати все, на що ви здатні. Ви обов'язково будете відзначені та опинитеся в центрі подій. Також гарний тиждень для тих Раків, які працюють з іноземцями, в іноземних компаніях, а також займаються освітньою системою, психологією, HR.

Варто звернути увагу на те, що у вас можуть виникати питання з компаньйонами по бізнесу. З одного боку, ви відчуєте підтримку, але вам доведеться вирішити якісь наболілі питання.

Сімейним Ракам буде важко говорити зі своєю другою половинкою. У вас може виникнути впертість і бажання висловити те, що накипіло. Це може призвести до розладу. Краще виявіть своє ставлення діями, а не словами – подбайте про свого партнера. Що ж до одиноких Раків, то це неймовірний тиждень. Обов'язково проведіть вихідні на побаченнях і ви можете зустріти свою долю.

Щодо здоров'я, зверніть увагу на серцево-судинну систему. Можливі стрибки тиску, запаморочення. Також зверніть увагу на ноги. Якщо у вас є проблеми з варикозом або болять ноги, вам потрібно звернутися до лікаря і якомога більше рухатися.

Леви

Для Левів тиждень буде дуже яскравим і насиченим. На вас чекає вирішення питань або з вашими родичами, або з нерухомістю. І те, й інше буде досить успішним.

Астролог радить після 4 листопада організувати сімейне свято, щоб вирішити питання, що нагромадилися, помиритися. Головне не роздмухуйте конфлікти.

Леви успішно вирішать питання щодо купівлі-продажу нерухомості. Успіх чекає і Левів-ріелторів, будівельників, юристів, нотаріусів. Успіхи можуть бути найнесподіванішими і часто стосуватися фінансової сфери. У всьому вам допомагатимуть партнери з бізнесу. Також підтримка буде від рідних та близьких.

Варто бути дуже обережним тим Левам, які перебувають на керівних позиціях або є політиками – не намагайтеся влаштувати революцію, ви можете викликати невдоволення. Якщо ви перебуваєте на керівній посаді, ви повинні знати, що можете втратити свою посаду. Ваша кар'єра може серйозно похитнутися. Будьте уважні. Не варто прямо зараз вирішувати спірні чи скандальні питання, щоб у результаті не опинитися в їхньому епіцентрі.

Цей тиждень для сімейних Левів буде досить добрим, але захочеться обговорити наболілі теми. Варто також оберігати свої стосунки від втручання із боку родичів.

Одиноких Левів має чудовий період як для знайомств, так і для початку неймовірно романтичних відносин. Присвятіть вихідні поїздкам та яскравим враженням.

Здоров'я у Левів буде досить міцним, добрим. Варто берегтися від інфекційних та простудних захворювань, а також берегти шлунково-кишковий тракт.

Діви

Для Дів цей тиждень буде неймовірно насичений подіями, зустрічами, враженнями та різною інформацією. Ті Діви, які працюють в інформаційних напрямках, у ЗМІ є спікерами, а також працюють в освітній системі – ваш графік буде перенасичений. Ваша інформація може просто підірвати ситуацію у суспільстві. Тому постарайтеся дуже уважно ставитися до сказаного, будь-якої інформації, яку ви можете давати іншим.

Насичений графік буде і у Дів, які навчаються. Саме зараз для вас насичений та вдалий тиждень – час підтягнути хвости.

Цей тиждень принесе вам багато руху, зустрічей, поїздок. Ви можете вирішити величезну кількість справ. Також цей тиждень принесе вам успіх у покупці автомобіля. Винятком може бути лише середовище.

Також у Дів може бути дуже цікавий період, пов'язаний із партнерськими відносинами, – ви відчуєте міцне плече. Саме ваші партнери можуть принести чудові ідеї або розкрити нові можливості.

Астролог також прогнозує успішне вирішення юридичних питань та успіх у Дів-юристів.

Варто звернути увагу на питання, пов'язані з іноземцями. Якщо ви працюєте в іноземній компанії або якимось чином у своєму виді діяльності пересікаєтеся з питаннями закордону, будьте вкрай обережні, тому що звідти можуть йти досить складні ситуації, можуть бути суперечки з вашими закордонними партнерами. Вам варто відкласти далекі поїздки цього тижня, але ймовірно вони самі перенесуться на інший час. Весь тиждень обіцяє бути неймовірно цікавим та сприятливим.

Особисті стосунки будуть дуже вдалі для сімейних Дів, насамперед. На вас чекає гармонія, можливе відродження колишніх почуттів, романтичний період. На вихідних сприятливий час для одруження, а вся друга половина тижня вдалий час зробити пропозицію.

Здоров'я може бути досить добре, міцне. Можуть трохи загостритись хронічні захворювання, особливо пов'язані з кишково-шлунковим трактом. Будьте уважні до інфекційних захворювань.

Терези

Для Терезів дуже цікавий період, особливо, що стосується фінансового плану. Цей тиждень може дати вам неймовірні фінансові можливості, реалізацію вдалих проектів. Але будьте уважні і не вплутуйтесь в авантюри. Якщо йдете на ризик, то нехай він буде виправданим. Не витрачайте всі свої фінанси, хоча тиждень сприятливий для великих покупок.

Також всі Терези, які працюють у фінансовій сфері, власники бізнесу (особливо якщо цей бізнес аграрний, харчовий, будівельний) будуть максимально завантажені. На вас чекають зміни та можливість заробити. Яскравим буде тиждень і у творчих Терезів. Найкращим чином ви зможете проявити себе після молодика 4 листопада. Дуже хороший період для всіх Терезів, хто любить свою роботу, хто є професіоналом у своєму виді діяльності. Завантаженість також буде у тих Терезів, хто працює в таких сферах, як медицина, фармацевтика. Якщо ви розпочнете якісь нові проекти у цих сферах, вони обов'язково матимуть у майбутньому великий успіх.

Зверніть увагу на стосунки з родичами, можливі зустрічі з ними особливо у вихідні. Але постарайтеся не з'ясовувати стосунки, особливо якщо є спірні питання, наприклад щодо нерухомості або спадщини. Інакше ви можете втратити більше, ніж отримати.

Сімейні Терези можуть відчувати досить хороші, спокійні, добрі стосунки. Самотнім Терезам варто бути сміливішими. Знайомтеся, яскраво проведіть час у вихідні, ходіть на побачення.

Здоров'я обіцяє бути досить міцним та добрим. Ви можете відчувати великий емоційний підйом. Стережіться інфекційних захворювань. Постарайтеся не застуджуватися. Можливі болі у горлі. Тому не переохолоджуйтесь.

Скорпіони

Для Скорпіонів дуже цікавий період. Ви опинитеся в епіцентрі подій, оскільки молодик, який відбуватиметься в період 4 листопада, буде якраз у вашому знаку зодіаку. Особливо цікавий період для тих, чий день народження припадає на період 3 – 5 листопада – ваше життя може сильно зміниться. Та й іншим Скорпіонам цей тиждень може принести несподівані події.

Для вас цього тижня найкращий спосіб на краще змінити свою долю - шляхом трансформації. Саме це слово є характеристикою знака Скорпіона. Змініть свої погляди життя, зробіть те, чого ви ніколи не робили. Але в жодному разі не можна цього тижня йти на жорсткий конфлікт. Це буде провал. Тому не надумайте саме зараз йти в атаку, пред'являти жорстко та категорично претензії іншим людям. Це дуже небезпечно саме зараз. Саме зараз ви можете отримати найнесподіваніший прибуток, удачу та можливості. Занадто багато залежатиме від вас. Сміливо дійте, тільки обдумано та творчо. Творчі Скорпіони також можуть мати чудові можливості. Якщо ви давно чекали на якийсь великий шанс, саме зараз він може статися з вами.

Дуже сильну підтримку ви можете отримати від своїх дітей. Але не забувайте і про своїх літніх родичів. Можливо, у вас можуть бути складні та напружені стосунки з батьками, з вашими бабусями та дідусями. Поставтеся до цього з розумінням.

Намагайтеся не забувати про якісний відпочинок на вихідних.

Дуже специфічний період для сімейних Скорпіонів. Якщо ваш шлюб мав досить складну ситуацію, можливо, саме зараз буде поставлено остаточну крапку. Тому якщо людина вам дорога – постарайтеся не йти на конфлікт і спокійно вирішити ситуацію. У самотніх Скорпіонів – зовсім протилежна історія. Ви можете цього тижня зустріти свою долю.

Здоров'я досить міцне. Зверніть увагу на район голови. Часті стрибки тиску, спазми, зір – це те, що вас може турбувати. Приділіть цьому особливу увагу. Також це може бути кишково-шлунковий тракт. Тому, хто страждає через ці проблеми, поставтеся уважно до свого харчування.

Стрільці

Для Стрільців цей тиждень може видатися неймовірно емоційним. Ви можете вибухнути через те, що довго не звертали уваги, що відбувається у вашій душі, у ваших емоціях. Ви намагатиметеся розібратися в собі і це найправильніше, що ви можете зробити. Постарайтеся до 4 числа, до молодика, попрацювати з психологом або просто запитати себе: що вас турбує, що дратує, що накопичилося і які претензії є до світу. Тоді ви чудово пройдете цей період, пройдете правильно. Стрільці, які займаються психологією, філософією є коучами, ті, хто займається освітньою системою – у вас буде багато можливостей.

Добре цього тижня здійснити пізнавальну подорож, наприклад, місцями сили. Загалом гарний час для духовного розвитку.

Ви буде багато часу присвячувати своїм близьким або облаштуванню свого будинку, що може вилитися і у вдале придбання нерухомості.

Зверніть увагу на питання роботи. Вас може дратувати необхідність ходити на роботу, можливо, виникне бажання її змінити. Але астролог радить не приймати поспішних рішень. Краще почніть зміни у своєму внутрішньому світі і все стане на свої місця.

В особистому житті у сімейних Стрільців все має бути досить спокійним. Головне - не пред'являти зайвих претензій до своєї другої половинки і не виливати весь негатив саме на неї. Для одиноких Стрільців – дуже гарний період. Ви можете бути сміливими, знайомитися, вивчати нових людей, які приходять у ваше життя та отримувати задоволення від романтичних зустрічей.

Щодо здоров'я, потрібно звернути увагу на лімфатичну систему. Якщо дуже мало рухатися, можливий застій лімфи, набряклість. Зверніть увагу на свій кишківник, правильне харчування, режим дня, а інакше можуть бути загострення хронічних захворювань.

Козероги

Для Козерогів це дуже вдалий тиждень для початку чогось нового. Не бійтеся щось змінювати, особливо з 4 листопада. Саме час писати свої плани, свої мрії та сміливо втілювати їх у життя. Це може бути започаткування цікавих нових проектів, змін роботи. При цьому ви відчуватимете величезну підтримку однодумців. Ви матимете дуже багато нових та цікавих можливостей, ідей. Потрібно бути сміливим. Єдине, що вам заважатиме - ваші власні думки. Адже ви досить прагматичні і любите рахувати все до дрібниць. Намагайтеся бути легшими, довіряйте тим людям, які у вас вірять і які вас ведуть на сьогодні. У вас можуть бути досить хороші можливості фінансового характеру, де можуть бути нові грошові вливання, підвищення зарплат, премії, отримання спадщини.

Також дуже добрими будуть і інформаційні напрямки. Ви будете в інформаційному потоці, де ви отримаєте максимум інформації. Якщо ви викладач, спікер і вам потрібно давати досить великі та цікаві лекції, публічно виступати, у вас буде неймовірний успіх і ви відчуєте любов вашої аудиторії. Прийде безліч цікавих пропозицій. Обов'язково максимально будьте на зустрічах - вони закінчуватимуться на вашу користь. Будь-які переговори принесуть вам успіх. Будьте сміливими. У вас дуже сильний тиждень. Головне не бояться змін.

У стосунках із дітьми треба бути обережними. Якщо ваші діти підліткового віку або вже дорослі, у вас може виникнути боротьба інтересів.

На вихідних вам треба дуже якісно провести час. Ви можете влаштувати велике свято комусь або організувати чудову поїздку зі своїми рідними та близькими, коханими людьми.

Для сімейних Козерогів – досить спокійний період. У середині тижня – у момент молодика, ви відчуєте підтримку з боку своєї другої половинки. Ви побачите однодумця в її особі, але в жодному разі в цей момент не варто сперечатися, інакше ви можете зіпсувати такий чудовий момент. У самотніх Козерогів ситуація досить складна. Самотні Козероги можуть відчути величезне розчарування. Крім того, зараз не час для знайомств.

Здоров'я у Козерогів досить міцне та хороше. Зверніть увагу на ноги: якщо у вас є біль у ногах, у суглобах колінних, потрібно вжити профілактичних заходів. Будьте уважні, якщо страждаєте від артеріального тиску.

Більше руху, піших прогулянок.

Водолії

Для Водоліїв тиждень буде дуже цікавим та насиченим. Особливо для Водоліїв, які ставлять перед собою досить серйозні, великі, соціальні проекти, є керівниками. Саме ви зараз можете відіграти головну роль у житті великої кількості людей. Саме зараз у вас можуть з'явитись неймовірні можливості. Будьте обережні, особливо якщо ви є Водолієм-політиком. Саме цей тиждень може принести вам великі можливості, підтримку людей, однодумців. Але також ви можете відчути і проти вас революційні настрої, невдоволення, які ви повинні досить добре витримати. Будьте уважні, тому що ваші рішення на цьому тижні можуть відіграти велику роль і призвести до більших змін у майбутньому.

Постарайтеся бути уважними у питаннях рідних та близьких. Можуть виникнути серйозні конфлікти, пов'язані зі спадковими питаннями. Незважаючи на те, що цей тиждень буде неймовірно сприятливим для будь-яких покупок, будьте обережні з придбанням нерухомості. Тут варто бути досить уважним та запитувати думку у професіоналів. Фінансова галузь відкриває вам неймовірні можливості. Гарний прибуток може очікувати власників бізнесу.

Дуже важливо, щоб ваші думки та дії були послідовними та обґрунтованими. Не соромтеся звертатися за порадою у тих сферах, які вас турбуватимуть.

Особисте життя вируватиме. У сімейних Водоліїв у прийнятті рішень велику роль гратиме ваша друга половинка, яка може, як постаратися допомогти, так і насолити. Проте ваш партнер по шлюбу допоможе вам вийти з важких ситуацій, якщо такі виникнуть. У самотніх Водоліїв ситуація досить спокійна. Будьте обережні у вихідні, особливо якщо підете на побачення – не починайте зі спірних питань.

Здоров'я обіцяє бути досить хорошим, міцним, але зверніть увагу на спину, біль у хребті. Постарайтеся не піднімати важкого. Якщо ви займаєтеся спортом, будьте обережні з фізичними навантаженнями як на спину, так і суглоби.

Риби

Для Риб цей тиждень може видатися неймовірно щасливим та вдалим. Ви можете бути у злагоді самі з собою, перебувати в стані ейфорії. Тому всі творчі Риби, ті хто працює у напрямах психології, ви отримуватимете масу задоволення, перш за все, від самих себе. Хороші можливості даються для Риб, які працюють в освітній системі. Також успіх супроводжує тих, хто працює в іноземних компаніях, пов'язаних із закордоном.

Вам варто утриматись від різких висловлювань. Говорити необдумано, йти в опозицію, піднімати навколо себе революційні настрої, це може закінчитися для вас дуже погано, хоча насправді до вас може прислухатися велика кількість людей. Але це не дасть вам перемоги. Ви можете опинитися в безвихідній ситуації. Нехай цей тиждень для вас буде творчим.

Ви можете мати чудову підтримку з боку друзів. Але не слід завжди ділитися з усіма. Постарайтеся якісь речі приймати самостійно, покладаючись не тільки на інтуїцію, а також логіку, щоб ви могли реалізовувати все задумане. Обов'язково 4 листопада, у момент повного місяця, маючи таку сильну інтуїцію та віру у виконання бажань, прописуйте їх, і вони обов'язково збудуться.

Для сімейних Риб це досить спокійний і сприятливий період. Постарайтеся у вихідні не сперечатися з побутових питань, приділіть максимально часу один одному, присвятіть час творчості чи відпочинку. У самотніх Риб прекрасні можливості відкриваються у другій половині тижня. Ви можете несподівано зустріти другу половинку і розвивати прекрасні відносини.

Зверніть увагу на сечостатеву систему, постарайтеся не переохолоджуватись і не застудити хребет. Також постарайтеся захистити себе від інфекційних захворювань.