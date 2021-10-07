После глобального сбоя в Facebook журнал Time посвятил обложку Цукербергу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Журнал Time посвятил обложку Марку Цукербергу после скандала - глобального сбоя в Facebook, передает УНН со ссылкой на Instagram.
Детали
В посте в Instagram журнал опубликовал цитату Роджера МакНэми, который работал в компании в качестве советника и инвестора в самом начале.
Цитата
“Я был связан с компанией в первые дни ее существования в качестве советника и инвестора. С тех пор я и бесчисленное количество других людей заставляли основателя Facebook Марка Цукерберга и главного операционного директора Шерил Сэндберг реформировать Facebook. Я общался с ними в частном порядке”, — отметил МакНэми.
Он добавил, что призывал Facebook и Кремниевую долину принять технологию, управляемую людьми, а не вызывающие привыкание, опасные алгоритмы.
“Ничего не произошло. Последние три недели изменили правила игры. Отважная Фрэнсис Хоген изменила риторику о технологической реформе, добившись большего, чем то, что я и другие достигли за годы усилий”, — написал он.
Дополнение
5 октября, экс-сотрудник Facebook Фрэнсис Хоген выступила перед подкомитетом Сената по защите прав потребителей с обвинениями в сторону в сторону компании. Она была product-менеджером два года в Facebook и утверждает, что за этот период она собрала достаточно доказательств того, как компания пренебрегает чистотой информации и безопасностью в пользу денег.
Напомним, вечером 4 октября, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
Вслед за Facebook, “упали” Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.
Позже стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов.