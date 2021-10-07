Після глобального збою у Facebook журнал Time присвятив обкладинку Цукербергу

Деталі

У пості в Instagram журнал опублікував цитату Роджера МакНемі, який працював в компанії в якості радника і інвестора на самому початку.

Цитата

"Я був пов'язаний з компанією в перші дні її існування в якості радника і інвестора. З тих пір я і незліченна кількість інших людей змушували засновника Facebook Марка Цукерберга і головного операційного директора Шеріл Сендберг реформувати Facebook. Я спілкувався з ними в приватному порядку", - зазначив МакНемі.

Він додав, що закликав Facebook і Кремнієву долину прийняти технологію, керовану людьми, а не небезпечні алгоритми, що викликають звикання.

"Нічого не трапилося. Останні три тижні змінили правила гри. Відважна Френсіс Хоген змінила риторику про технологічну реформу, добившись більшого, ніж я та інші за роки зусиль", - написав він.

View this post on Instagram Публікація від TIME (@time)

Доповнення

5 жовтня, ексспівробітник Facebook Френсіс Хоген виступила перед підкомітетом Сенату по захисту прав споживачів із звинуваченнями у бік компанії. Вона була product-менеджером два роки в Facebook і стверджує, що за цей період вона зібрала достатньо доказів того, як компанія нехтує чистотою інформації та безпекою на користь грошей.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня, о 18:40 за київським часом по всьому світу стався глобальний збій в роботі соціальних мереж Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.

Слідом за Facebook, "впали" Netflix, Steam, PlayStation, і низка інших сервісів зі всього світу.

Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу поки немає.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами за збій в роботі соціальної мережі і приналежних їй сервісів.