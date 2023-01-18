После деоккупации Запорожской АЭС на восстановление ее работы понадобится минимум два месяца

Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.

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«Сейчас рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередач повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды.

Кроме того, Росатому не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС», - заявили в Энергоатоме.

Там также добавили, что из-за простоя Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды).

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«В случае повреждения последней линии, которая соединяет ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз. К счастью, ни разу не произошло отключение еще и дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии.

Восстановление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее к нормальному состоянию возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков и передачи контроля над ЗАЭС ее легитимному оператору – НАЭК «Энергоатом», - говорится в заявлении.

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