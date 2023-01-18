Після деокупації Запорізької АЕС на відновлення її роботи знадобиться щонайменше два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Адже рашисти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ. Про це йдеться у заяві Енергоатому, передає УНН.
Цей час також необхідний для проведення спеціалістами Енергоатому перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.
Цитата
«Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередач пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби.
Крім того, Росатому бракує персоналу, позаяк українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російськіх фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС», - заявили в Енергоатомі.
Там також додали, що через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АЕС закривають понад 50% споживання електрики в Україні
«В разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.
Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору – НАЕК «Енергоатом», - йдеться у заяві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які труднощі можуть виникнути при деокупації Запорізької АЕС та від чого залежатиме її підготовка до експлуатації - розповів експерт