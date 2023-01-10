АЕС закривають понад 50% споживання електрики в Україні

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«Останнім часом атомні електростанції закривають понад 50% споживання електрики в Україні», - сказав Коріков.

Деталі

За його словами, на сьогодні на підконтрольній Україні території експлуатується 9 енергоблоків атомних електростанцій. З них в мережі на повній потужності знаходиться 8, один енергоблок - на плановому ремонті.

«Наразі всі 6 енергоблоків ЗАЕС знаходяться в зупиненому стані, й росіяни не дають можливості вивести енергоблоки на потужність для роботи в енергосистемі України», - розповів Коріков.

Доповнення

Споживання електроенергії в Україні підвищилося. Зріс дефіцит потужності, у тому числі у нічні години. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. У багатьох областях ліміти вже перевищені, застосовуються аварійні відключення.