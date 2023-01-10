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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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АЭС закрывают более 50% потребления электричества в Украине

Киев • УНН

 • 533276 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В настоящее время атомные электростанции закрывают более 50% потребления электроэнергии в Украине. Об этом сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает корреспондент УНН.

АЭС закрывают более 50% потребления электричества в Украине

Цитата

«В последнее время атомные электростанции закрывают более 50% потребления электричества в Украине», – сказал Кориков.

Детали

По его словам, на сегодняшний день на подконтрольной Украине территории эксплуатируется 9 энергоблоков атомных электростанций. Из них в сети на полной мощности находится 8, один энергоблок – на плановом ремонте.

«Сейчас все 6 энергоблоков ЗАЭС находятся в остановленном состоянии, и россияне не позволяют вывести энергоблоки на мощность для работы в энергосистеме Украины», - рассказал Кориков.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине повысилось. Возрос дефицит мощности, в том числе в ночные часы. До всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Во многих областях лимиты уже превышены, применяются аварийные отключения.

Украинские Национальные Новости

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