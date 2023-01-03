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Один із блоків АЕС виводиться в плановий капітальний ремонт - Енгергоатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Один із блоків українських АЕС виводиться в плановий капітальний ремонт, у роботі залишаються 8 - на підконтрольній державі території. Про це заявили в НАЕК "Енергоатом" у вівторок, 3 січня, у Telegram, пише УНН.

Один із блоків АЕС виводиться в плановий капітальний ремонт - Енгергоатом

Цитата

"Сьогодні, 3 січня 2023 року, один з енергоблоків ДП «НАЕК «Енергоатом» задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки. (...) Таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території", - повідомили в Енергоатомі.

Деталі

За даними компанії, під час капремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива. 

Як зазначили у НАЕК, усі 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України, вказали в Енергоатомі.

Доповнення

Електростанції виробляють достатьно електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби.

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