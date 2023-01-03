Один из блоков АЭС выводится в плановый капитальный ремонт - Энгергоатом

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"Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП «НАЭК «Энергоатом» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года. (...) Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории", - сообщили в Энергоатоме.

Детали

По данным компании, во время капремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

Как отметили в НАЭК, все 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. На данный момент ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины, указали в Энергоатоме.

Дополнение

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.