Один из блоков АЭС выводится в плановый капитальный ремонт - Энгергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Один из блоков украинских АЭС выводится в плановый капитальный ремонт, в работе остаются 8 - на подконтрольной государству территории. Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом" во вторник, 3 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП «НАЭК «Энергоатом» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года. (...) Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории", - сообщили в Энергоатоме.
Детали
По данным компании, во время капремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.
Как отметили в НАЭК, все 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. На данный момент ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины, указали в Энергоатоме.
Дополнение
Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.