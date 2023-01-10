Дефіцит електрики зріс, ліміти тепер є і вночі: Укренерго заявило про аварійні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні підвищилося. Зріс дефіцит потужності, у тому числі у нічні години. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. У багатьох областях ліміти вже перевищені, застосовуються аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години. - повідомили в Укренерго. - Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00".
"На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення", - наголосили у компанії.
Деталі
Також в окремих регіонах, як повідомляється, через поривчастий вітер є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.
У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій, додали в Укренерго.
"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - зауважили в компанії.
Доповнення
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.