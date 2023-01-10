Дефицит электричества вырос, лимиты теперь есть и ночью: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Потребление электроэнергии в Украине повысилось. Вырос дефицит мощности, в том числе в ночные часы. До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 00:00 до 24:00. Во многих областях лимиты уже превышены, применяются аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"По состоянию на 10:00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы, - сообщили в Укрэнерго. - Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00".
"К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", - отметили в компании.
Детали
Также в отдельных регионах, как сообщается, из-за порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.
В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий, добавили в Укрэнерго.
"На данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - отметили в компании.
Дополнение
За последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.