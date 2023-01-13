Докерувалися: рашисти почали набирати працівників на Запорізьку АЕС за оголошеннями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Рашисти, які вже 11 місяців перебувають на захопленій ними Запорізькій АЕС, врешті докерувалися і "дорятувалися" до того, що тепер терміново шукають персонал за оголошеннями. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає УНН.
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За словами Орлова, відповідні пропозиції влаштуватися на ЗАЕС “на вигідних умовах” вони масово розповсюджують на своїх інформаційних орко-ресурсах.
Вже всім очевидно, що оптимістично намальована картинка пропагандистів про велику кількість атомників, що уклали контракти з “росатом” (як вони стверджували, близько 3000 осіб ) не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена, наголосив мер.
“Українські атомники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з окупантами. Попри те, що енергетики добре усвідомлюють складність ситуації й власну відповідальність. Більшість з них і далі б ходили на зміни — навіть не зважаючи на всі існуючі ризики в окупованому місті. Бо розуміють, що атомна станція повинна експлуатуватися. І питання не лише в іх особистій безпеці, а врешті у безпеці більшої частини Європи.
Але окупанти зі своєю примусовою й насильницькою кампанією по укладанню договорів з „росатом“ тільки погіршили і без того напружену ситуацію та загнали себе ж в глухий кут”, — додав Орлов.
Як наслідок, за його словами, на посади висококваліфікованих фахівців в сфері атомної енергетики (а подекуди навіть й ліцензованих фахівців), які вимагають специфічних знать, висококласної підготовки та досвіду, регулярної переатестації, навчання тощо, скоро будуть брати кого попало з вулиці — просто за оголошенням.
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Доповнення
росіяни зізнавалися, що справді тримають військову техніку на ЗАЕС.
Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що Україна хоче щоб ООН направила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без угоди з росією про створення зони безпеки довкола станції.