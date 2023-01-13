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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Доуправлялись: рашисты начали набирать работников на Запорожскую АЭС по объявлениям

Киев • УНН

 • 499512 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Рашисты, которые уже 11 месяцев находятся на захваченной ими Запорожской АЭС, в конце концов докричались и "доспасались" до того, что теперь срочно ищут персонал по объявлениям. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.

Доуправлялись: рашисты начали набирать работников на Запорожскую АЭС по объявлениям

Детали

По словам Орлова, соответствующие предложения устроиться на ЗАЭС “на выгодных условиях” они массово распространяют на своих информационных орко-ресурсах.

Уже всем очевидно, что оптимистично нарисованная картинка пропагандистов о большом количестве атомщиков, заключивших контракты с “росатомом” (как они утверждали, около 3000 человек) не соответствует действительности, и цифра очень преувеличена, подчеркнул мэр.

“Украинские атомщики Запорожской АЭС не желают сотрудничать с оккупантами. Несмотря на то, что энергетики хорошо осознают сложность ситуации и собственную ответственность. Большинство из них и дальше бы ходили на смены — даже не учитывая все существующие риски в оккупированном городе. Потому что понимают, что атомная станция должна эксплуатироваться. И вопрос не только в их личной безопасности, а наконец в безопасности большей части Европы.

Но оккупанты со своей принудительной и насильственной кампанией по заключению договоров с „росатом“ только усугубили и без того напряжённую ситуацию и загнали себя же в тупик”, — добавил Орлов.

Как следствие, по его словам, на должности высококвалифицированных специалистов в сфере атомной энергетики (а кое-где даже и лицензированных специалистов), которые требуют специфических знаний, высококлассной подготовки и опыта, регулярной переаттестации, обучения и т.д., скоро будут брать кого попало с улицы — просто по объявлению.

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Дополнение

россияне признавались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что Украина хочет чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с Россией о создании зоны безопасности вокруг станции.

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