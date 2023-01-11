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Генштаб: росіяни забрали перепустки і не пускають на роботу близько 1,5 тис. працівників ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Близько 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Генштаб: росіяни забрали перепустки і не пускають на роботу близько 1,5 тис. працівників ЗАЕС

Цитата

«Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої “націоналізації” квартир місцевих жителів, які виїхали.

Доповнення

Раніше Генштаб повідомляв, що в місті Енергодар Запорізької області російські окупанти примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

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