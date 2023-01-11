Генштаб: россияне забрали пропуска и не пускают на работу около 1,5 тыс. работников ЗАЭС

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«Российские оккупационные войска осуществляют моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие», - говорится в сообщении.

Сообщается, что захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилой фонд для будущих работников путем так называемой “национализации” квартир местных жителей, которые выехали.

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Ранее Генштаб сообщал, что в городе Энергодар Запорожской области российские оккупанты заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.