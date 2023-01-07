Генштаб: окупанти змусили близько 3000 працівників ЗАЕС отримати паспорти рф

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Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій.

Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями, пише Генштаб.

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В Горлівці окупанти суттєво скоротили термін видачі російських паспортів.