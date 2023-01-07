Генштаб: оккупанты заставили около 3000 работников ЗАЭС получить паспорта рф

Детали

Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий.

В частности, в городе Энергодар Запорожской области, российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта. Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, которые были покинуты вынужденными переселенцами, пишет Генштаб.

Напомним

В Горловке оккупанты существенно сократили срок выдачи российских паспортов.