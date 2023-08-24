После деоккупации Крыма там будет флот и военная защищенность - Зеленский

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«Демилитаризация одно из очень важных направлений, но рассчитывать, что Крым будет после деоккупации полностью без…Я просто слышал, что кто-то говорит, что это будет просто туристический оазис – это не является правдой. Никто больше не позволит иметь возможность оккупировать Крым, поэтому флот будет. И защищенность военная Крыма будет, но украинская. Украинская защита»,— сказал Зеленский.

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Ранее Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. По его словам, если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.