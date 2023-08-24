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После деоккупации Крыма там будет флот и военная защищенность - Зеленский

После деоккупации Крыма там будет флот и военная защищенность - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ.24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил, что заявления о том, что Крым после деоккупации будет просто туристическим оазисом не соответствуют действительности. Будет флот и военная защищенность полуострова. Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Демилитаризация одно из очень важных направлений, но рассчитывать, что Крым будет после деоккупации полностью без…Я просто слышал, что кто-то говорит, что это будет просто туристический оазис – это не является правдой. Никто больше не позволит иметь возможность оккупировать Крым, поэтому флот будет. И защищенность военная Крыма будет, но украинская. Украинская защита»,— сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. По его словам, если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.

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