Після деокупації Криму там буде флот і військова захищеність – Зеленський

Цитата

«Демілітаризація один із дуже важливих напрямків, але розраховувати, що Крим буде після деокупації повністю без…Я просто чув, що хтось каже, що це буде просто туристичний оазис – це не є правдою. Ніхто більше не дозволить мати можливість окупувати Крим, тому флот буде. І захищеність військова Криму буде, але українського. Український захист»,— сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Данілов заявляв, що звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. За його словами, якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно.