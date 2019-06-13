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После атаки в Персидском заливе затонул танкер, взлетели мировые цены на нефть

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Иранское информационное агентство IRNA сообщило в четверг, что нефтяной танкер Front Altair, поврежденный в результате нападения в заливе Омана, затонул, передает УНН со ссылкой на Reuters.

После атаки в Персидском заливе затонул танкер, взлетели мировые цены на нефть

Агентство новостей Исламской Республики (IRNA) со ссылкой на источник сообщило, что иранские поисково-спасательные группы подобрали 44 моряка с Front Altair и еще одного поврежденного танкера.

Моряки были доставлены в иранский порт Яск, сообщает IRNA.

Двадцать три члена экипажа на Front Altair, танкере под флагом Маршалловых островов, направлявшийся из Катара на Тайвань, покинули судно, когда произошел пожар примерно в 25 милях от Яска.

Вторым танкером был корабль под флагом Панамы, следовавший из порта в Саудовской Аравии в направлении Сингапура, когда в 28 милях от Яска вспыхнул пожар.

Двадцать одна команда покинула корабль и была подобрана иранскими поисково-спасательными командами, сообщает IRNA.

Некоторым членам экипажа была оказана медицинская помощь в Яске, сообщило иранское агентство Fars.

Цены на нефть при этом подскочили на 4% на мировых рынках, торгуя на уровне 62 долларов за баррель, пишет AP. Что касается американской нефти, ее цена выросла на 1,5%.

Как сообщал УНН, ранее сообщалось, что два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в заливе Омана.

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